Da domani lunedì 18 maggio parte la Fase 2 e non sarà più obbligatorio il modulo di autocertificazione per gli spostamenti nella propria città e nella regione di appartenenza. Resta però obbligatorio fino al 3 giugno il modulo di autocertificazione per spostarsi da una regione all'altra. Dunque i viaggi sono permessi solo determinate ragioni: si potrà sconfinare per esigenze lavorative "comprovate", urgenze che vanno dimostrate, situazione di necessità e motivi di salute.