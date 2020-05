Mascherine Tricolori in piazza del Popolo a distanza ma al governo Conte dà fastidio e ordina l'assembramento

"Le mascherine tricolori non piacciono al governo Conte" scrive il sito 7Colli.it di Francesco Storace. Stamattina, per il terzo sabato consecutivo, le mascherine tricolori avevano dato pubblicamente appuntamento a commercianti, ristoratori, partite iva e lavoratori dipendenti in Piazza del Popolo a Roma. Ma, pure se a distanza, hanno denunciato di essere stati "chiusi ad imbuto da due ingenti schieramenti di polizia e carabinieri in assetto anti-sommossa che hanno creato di fatto un assembramento". "Pure se stai a distanza come recitano le norme imposte da Conte - denuncia 7Colli.it - ti aspettano alla fine di un’iniziativa per identificarti e chissà che altro".