Silvia Romano incinta, Massimo Giletti smentisce: cosa sa il conduttore di Non è l'Arena

Massimo Giletti, conduttore di "Non è l'Arena", il talk domenicale di LA7 sull'attualità, dice la sua sul presunto stato interessante di Silvia Romano, la volontaria rapita 18 mesi fa in Kenya e liberata sabato. Il ritorno a casa della cooperante ha riproposto vecchie polemiche in merito al pagamento di un riscatto da parte dell'Italia per i suoi connazionali presi in ostaggio e ha sollevato più di un dubbio sul fatto che fosse incinta. Massimo Giletti ha voluto mettere fine alle indiscrezioni social: "A volte nascono delle leggende. Per un gesto in un video si dice che sia incinta. A oggi no, smentiamo. Il dato di fatto è che non lo è".