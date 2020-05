"Ministro inadeguato". Arriva la mozione di sfiducia a Bonafede

E' stata depositata in Senato la mozione di sfiducia del centrodestra contro il ministro della Giustizia grillino Alfonso Bonafede. A firmare il documento i senatori Romeo (Lega), Bernini (Forza Italia) e Ciriani (Fratelli d'Italia). Nella mozione il Guardasigilli viene definito "inadeguato" al ruolo che ricopre ed accusato di avere "preso provvedimenti ai limiti della costituzionalità". Al ministro viene imputata "una scarsa conoscenza dell'attività e dell'organizzazione della macchina ministeriale che dovrebbe dirigere". Il riferimento è alla questione delle rivolte nelle carceri: "L'inadeguatezza della gestione di questi eventi", si legge nella mozione, "fa parte di un quadro generale di carenze e insufficienze del sistema che non potevano essere sconosciute al ministro; a fronte di tutto questo, il ministro in varie occasioni non si e' mai assunto alcuna responsabilità". Anzi, dopo i disordini il ministro è accusato di avere preso "provvedimenti in favore dei detenuti". Ce n'è anche sul caso della mancata nomina del pm Nino Di Matteo al vertice del Dap, incarico poi andato a Francesco Badentini, costretto alle dimissioni dopo le polemiche per le scarcerazioni dei condannati per mafia: "La nomina a capo Dap del dottor Basentini, che non poteva vantare specifiche competenze ordinamentali in materia penitenziaria e antimafia, e' stata una scelta del ministro Bonafede, di cui il Guardasigilli deve assumersi tutte le responsabilità".