Italiani in crisi? Il governo la risolve con 500 euro per i monopattini

Per risolvere la crisi economica degli italiani arrivano i bonus. Ma, attenzione, per adesso si parla solo di 500 euro per chi vuole acquistare biciclette elettriche o monopattini. «Ho proposto la promozione di forme di mobilità alternative, è allo studio ed in dirittura d’arrivo un testo per il riconoscimento di un buono mobilità alternativa per i residenti nelle città metropolitane e aree urbane con più di 50 abitanti fino a un massimo di 500 euro». Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, nel corso dell’audizione in commissione Trasporti della Camera. «Il bonus non sarà calcolato per soglie di reddito e varrà per l’acquisto di biciclette e veicoli per la mobilità personale come i monopattini», ha aggiunto De Micheli. In attesa che arrivino i soldi veri, bisogna accontentarsi delle due ruote. E pedalare...