Italiani in prigione e mafiosi liberi. Giorgia Meloni smaschera gli abusi di Conte

Abuso di potere e discrezionalità. Giorgia Meloni smaschera le contraddizioni e gli abusi di Giuseppe Conte nella gestione dell'emergenza coronavirus.

Per approfondire leggi anche: Basta coi reality show, la Meloni umilia Conte

E dai banchi di Fratelli d'Italia lo asfalta: "Con la discrezionalità della norma hanno impedito alle persone di celebrare i funerali, ma allo stesso tempo permesso le manifestazioni in piazza del 25 aprile. Hanno impedito agli italiani di uscire di casa, ma permesso ai mafiosi di uscire di galera. Hanno impedito alle madri di portare i loro figli al parco, ma consentito di far rimanere in quei parchi gli spacciatori nigeriani. Solo io trovo assurdo tutto ciò?".