Da Fondazione An altri 250mila euro ai volontari

«La Fondazione Alleanza Nazionale, dopo aver donato 500.000 euro all’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo e 250.000 per dispositivi di protezione individuale delle Forze Armate e Forze dell’Ordine, ha deciso di dare un segnale concreto anche alle associazioni del Terzo Settore impegnate a fronteggiare le drammatiche emergenze sociali create dall’epidemia Covid-19. Ha deliberato di erogare 250.000 euro alle associazioni sociali e di volontariato, individuando le prime cinque realtà che si sono impegnate nell’opera di solidarietà senza avere contributi pubblici: Comunità San Patrignano, Comunità Incontro di Amelia (fondata da Don Gelmini), cooperativa di solidarietà Lautari onlus, associazione ace in terra onlus (fondata da don Aldo Buonaiuto) e associazione So.spe - solidarietà e speranzà (fondata da suor Paola)».

Così ha dichiarato il Presidente della Fondazione Alleanza Nazionale avv. Giuseppe Valentino, a nome di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. In questo modo, prosegue Valentino, «la Fondazione ha inteso non solo dare un ulteriore aiuto alla lotta contro le conseguenze del Coronavirus, ma anche un segnale di risposta alla campagna #NONFERMATECI lanciata dal Forum del Terzo Settore. Il fondo creato dalla Fondazione Alleanza Nazionale -con un conto corrente appositamente destinato a cui si può contribuire con un bonifico all’Iban IT06E0100503373000000000959 presso Banca Nazionale del Lavoro bic/swift BNLIITRRXXX con causale: ’emergenza coronavirus Erogazione liberale ex articolo 66 DL 17 marzo 2020 n.18- ha finora raccolto oltre 1.500.000 euro e ha fino ad ora provveduto ad elargizioni per 1 milione di eurò».