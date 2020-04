Beffa atroce per la sardina. La telefonata del Papa era uno scherzo della Zanzara

Beffa atroce per Mattia Santori. La telefonata che lui credeva di aver ricevuto da Papa Francesco agli inizi di gennaio, e in cui il Pontefice avrebbe invitato il leader delle Sardine a proseguire nella loro strada perché "quello che state facendo è importante", il realtà era solo un crudelissimo scherzo fatto dalla redazione della Zanzara, popolare trasmissione radiofonica in onda su Radio 24, e mai rivelata finora.

A svelarlo è stato Dagospia. Santori nelle ore precedenti aveva parlato con non poco orgoglio della chiamata del Papa: "E’ tanta roba, ci aveva invitato a un incontro. Pensavo a uno scherzo, ero emozionato: il suo messaggio è stato "Continuate così, perché la gentilezza che emana dalle vostre piazze è fondamentale"”. Santori aveva poi rivelato che il Papa lo chiamò “per ringraziare le Sardine per l’ondata di gentilezza ed educazione che avevamo riportato nel panorama politico nel momento caldo delle piazze”. “Non l’ho mai detto prima – ha detto poi – ma eravamo rimasti d’accordo per incontrarci, poi tutto è saltato per l’emergenza coronavirus”.

Peccato che fosse tutto solamente uno scherzo.