Patuanelli da Fazio: le vacanze degli italiani? Lo sapremo questa estate...

Ci saranno voucher per le vacanze, ma per andare dove? Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai 2, è chiamato a rispondere alla domanda se gli italiani potranno andare in vacanza. "Ci sono messaggi contraddittori, di chiusura ma poi si consente agli imprenditori di approntare le strutture turistiche", dice Fazio. "Dobbiamo prepararci per avere un flusso turistico ma dipenderà dalla situazione sanitaria che ci sarà questa estate", risponde il ministro.

"Nella mia attività io cerco di mantenere un profilo di serietà e non mi sento di dare risposte che prevederebbero una sfera di cristallo", ha detto Patuanelli rispondendo a una domanda di Fabio Fazio a Che tempo che fa. "È chiaro che se le condizioni sanitarie non consentiranno ai nostri concittadini di andare in vacanza dovremo dire che non si può fare", ha affermato.