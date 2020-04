Coronavirus, Sileri: basta bollettino ogni giorno, meglio settimanale

«Arrivati a questo punto, che è una fase di transizione, probabilmente è opportuno comunicare i numeri in maniera diversa rispetto a come è stato fatto sinora». Il Viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, ieri mattina, ha proposto di rivedere la formula del bollettino quotidiano delle 18, che oramai ritiene superata rispetto al nuovo momento nella gestione del virus.

Perché, senatore Sileri?

«Il bollettino è giusto darlo con i numeri, ma vanno spiegati meglio. Ci sono molte componenti in gioco, tipo il numero di tamponi che vengono fatti, di cui occorre tenere conto. È chiaro che più tamponi vengono effettuati, più positivi si individuano. Così sembra che il contagio non abbia mai fine. Invece ci sono cifre che ti danno effettivamente contezza di quanto sta succedendo».

Quali sono queste cifre?

«Una cifra importante è quella dei posti in terapia intensiva occupati, che stanno calando in maniera significativa. Ad oggi, per fare un esempio, in Lombardia abbiamo poco più di mille posti occupati, situazione più che dimezzata rispetto a due settimane fa. Ogni posto di terapia intensiva che si libera indica che ci sono meno pazienti che arrivano in ospedale e meno gravi. Poi, se andiamo a leggere i dati regione per regione, vediamo che in alcune i contagi di oggi (ieri per chi legge n.d.r) sono prossimi allo zero. Altro aspetto da analizzare, poi, è il tipo di contagi. I nuovi sono pressoché familiari, e questo significa che le misure di distanziamento stanno funzionando».

Cambiare formula di comunicazione, dunque. Come si potrebbe fare?

«Far diventare il bollettino da quotidiano a settimanale, dando il quadro complessivo e il trend, che in questo momento è in discesa. La formula attualmente utilizzata andava bene nei primi due mesi, ma ora la situazione è cambiata».

I decessi, però, continuano ad essere significativi.

«Sì, ogni giorno ce ne sono tra i 500 e i 600, come se sparisse un piccolo paese di campagna. Però anche questo dato è da analizzare in profondità. Un deceduto dopo tre settimane di cure intensive si riferisce, sicuramente, ad una fase antecedente rispetto a chi muore dopo pochi giorni. Per questo serve una spiegazione accurata...

