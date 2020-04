Conte temporeggia, rinviata ancora la conferenza: che succede a Palazzo Chigi

Alla fine il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlerà stasera alle 19.30. Dopo la notizia del secondo rinvio oggi pomeriggio, alle 17, Palazzo Chigi ufficializza con una nota il nuovo orario. Il premier comparirà in tv per parlare delle ultime misure di contenimento decise dal governo per fronteggiare al pandemia di coronavirus.

La conferenza stampa attesissima su coronavirus e inevitabile lockdown fino al 3 maggio, che sembrava doversi tenere già ieri sera era stata spostata oggi alle 14 ma in seguito è slittata ancora prima alle 17 poi alle 19.30, salvo ulteriori imprevisti. "Io ho una sola parola: la mia posizione sul MES non è mai cambiata" ha dichiarato il premier sui social prima che la conferenza stampa slittasse ancora. Il post sui social racchiude le prime parole del premier dopo il via libera dell'Eurogruppo al fondo salva-Stati.

Prima dell'ultimo annuncio sulla conferenza Conte era ancora riunito con i capi delegazione di maggioranza, i ministri Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Sul tavolo della riunione c'era il nuovo dpcm sulle nuove misure anti-contagio nel Paese.