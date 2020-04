"Se avessimo saputo che Conte avrebbe fatto un uso personalistico della conferenza stampa attaccando l'opposizione, non avremmo mandato in onda quella parte". Anche il direttore del tg di La7 Enrico Mentana si è arrabbiato con il premier Giuseppe Conte per l'attacco frontale ai due leader dell'opposizione e lo ha detto senza tanti giri di parole che il presidente del Consiglio avrebbe sbagliato.

Il direttore del Tg di La7 non ha apprezzato infatti che il presidente del Consiglio nel corso della conferenza stampa dove ufficializzava la proroga del lockdown in Italia fino al 3 maggio abbia attaccato frontalmente i leader dell'opposizione Matteo Salvini e Giorgia Meloni: "Se possiamo dire, l’avremmo francamente evitato. Se l’avessimo saputo, non avremmo mandato in onda quella parte della conferenza stampa" ha detto il direttore in onda durante il telegiornale.

Un affondo quello di Mentana arrivato dopo che il premier in conferenza aveva esordito così: “Il Mes esiste dal 2012, non è stato istituito oggi, approvato o attivato la scorsa notte, come falsamente e irresponsabilmente è stato dichiarato da – questa volta devo fare nomi e cognomi – Matteo Salvini e Giorgia Meloni”.