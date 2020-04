Mentre i dati su vittime e contagi da coronavirus in Italia continuano a migliorare, da più parti arriva l'invito alla prudenza. A partire dal premier, Giuseppe Conte, che sottolinea, in un'intervista alla Bild, che scienziati ed esperti "mi hanno confermato che la curva epidemiologica sta migliorando: quindi l'effetto delle misure sin qui adottate ha un risultato positivo. Proseguendo su questa linea, continueremo ad avere risultati positivi e riusciremo a uscire da questa fase critica. Ma se abbassiamo la guardia, può riprendere". Nella stessa intervista il premier alza i toni contro l'Ue e il mancato accordo sui coronabond. "E' nell'interesse reciproco che l'Europa batta un colpo, altrimenti "dobbiamo assolutamente abbandonare il sogno europeo e dire che ognuno fa per sè". Un'affermazione che appare come un ultimatum lanciato proprio dal presidente del Consiglio dalla tv tedesca: "La delusione non è mia, non del primo ministro Giuseppe Conte, ma di tutti i cittadini. Sono convinto che anche dei cittadini tedeschi, che non hanno alcun vantaggio dal fatto che l'Europa in questo momento non riesca a calibrare, a varare, a adottare una reazione forte, solida e comune". E ancora: "L'Europa deve rispondere senza se e senza ma, altrimenti i cittadini europei saranno delusi, e ne soffriranno anche i cittadini tedeschi".

Il monito del premier arriva nel giorno in cui i numeri di morti e contagi calano ancora (oggi si sono registrati 541 decessi contro i 604 di martedì) e quando si comincia a ipotizzare un avvio della "fase 2" dopo Pasqua o al massimo dal 1° maggio. Ma anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un colloquio telefonico con la commissaria Ue Stella Kyriakides, ha sottolineato: "Siamo ancora nel pieno dell'emergenza, occorrono cautela e gradualità per non vanificare i grandi sacrifici fatti finora".