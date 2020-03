Il sindaco denunciato dal ministro. Il primo cittadino di Messina, Cateno De Luca, denunciato dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, per vilipendio della Repubblica. De Luca per due giorni ha cercato di fermare, invano, l'ingresso in Sicilia di persone che si spostavano dal proprio comune dopo aver passato i controllo delle forze dell'ordine dalle città di partenza. "Per contenere al massimo il contagio da coronavirus" spiegava il sindaco. Ma la ministra si è infuriata ed è scattata la denuncia.

Dal Viminale spiegano che la decisione è stata presa per le parole "gravemente offensive e lesive dell'immagine per l'intera istituzione", pronunciate con "toni minacciosi e volgari". Il tutto, aggiungono, "in una fase emergenziale in cui dovrebbe prevalere il senso di solidarietà e lo spirito di leale collaborazione, le insistenti espressioni di offesa e di disprezzo ripetute per giorni davanti ai media".

"Avremo modo di parlarne al tribunale signor ministro. Tenga conto che se questo è un avvertimento ne prendo atto ma vado avanti. Non mi fermo perché non è pensabile che chi è sopra le nostre teste possa continuare a dileggiare i Comuni, i sindaci e la popolazione.L'altra vergogna di Stato è nel comunicato del 23 marzo nel quale lei ha dichiarato il falso e mi assumo la responsabilità di quello che dico. Lei ha dichiarato che era tutt in ordine sullo Stretto, ma come? Noi abbiamo denunciato 10 persone? Bene signor ministro, lei continui a fare il suo mestiere che io continuo a fare il mio, e ci vediamo in tribunale". Lo dice in un video pubblicato su Facebook il sindaco di Messina, Cateno De Luca, appresa la notizia di essere stato denunciato per vilipendio dal ministro dell'Interno e rivolgendosi alla ministra Luciana Lamorgese.