Il conduttore di "Non è l'arena" Massimo Giletti perde le staffe durante il collegamento con Matteo Renzi: "Una come Lagarde che si permette di dire una cosa di questo tipo è scandaloso. Un Paese serio come l'Italia non può accettarlo. È una cosa vergognosa, io come italiano mi sento schifato. Dovete avere il coraggio di chiedere le dimissioni. Ne vogliamo prendere atto e tirare fuori le p**** in Europa".