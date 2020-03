Coronavirus: dal governo 7,5 miliardi di aiuti per famiglie e imprese

"Abbiamo stanziato 7,5 miliardi a sostegno delle famiglie e delle imprese che stanno affrontando quest'emergenza". L'annuncia arriva in conferenza stampa: il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Gualtieri spiegano le nuove misure economiche assunte per contrastare il Coronavirus all'indomani della chiusura delle scuole di tutta Italia. "Sono misure straordinarie e urgenti" ha spiegato il premier. "E' previsto che sia sentita la commissione Ue in questo iter a cui stiamo lavorando per creare questo scostamento rispetto agli obiettivi programmatici. Non facciamo un salto nel buio, possiamo già dichiarare che c'è la piena sensibilità della commissione Ue a comprendere l'emergenza che stiamo attraversando. Non ci aspettiamo nessuna distonia rispetto all'atteggiamento dell'Ue".

Il governo ha anche rinviato il referendum sul taglio dei parlamentari, previsto per il 29 marzo. "Non c'è ancora una nuova data, è un rinvio tecnicamente sine die", ha aggiunto il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. La nuova data sarà decisa entro il 23 marzo, sentiti anche i comitati del Sì e del No.

Conte ha affrontato anche la questione delle scuole chiuse in tutta Italia, decisione sulla quale è scoppiata una durissima polemica con il leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "Non è stata una scelta facile" ha spiegato. "In prossimità della scadenza, con un certo anticipo per evitare incertezza, torneremo a fare un aggiornamento. In questo momento non lo so neanche io, dobbiamo sempre ragionare nel segno dell'adeguatezza e proporzionalità", ha risposto a chi gli ha chiesto se lo stop sarà prorogato.

Il premier ha alla Meloni che in mattinata lo aveva accusato di "atteggiamento criminale". "È uno schiaffo non al primo responsabile di governo ma a tutti i cittadini", ha detto il presidente del Consiglio. Sul caso è intervenuto anche il ministro degli Esteri Di Maio: "Definire il premier criminale non è da patrioti", ha detto in una conferenza stampa al Senato. "Non si può dirlo nel bel mezzo di un Cdm che stanzia 7,5 miliardi di euro. Di certo non si è patrioti facendo così, né si dimostra così di essere legati alla sovranità dello Stato. Chiunque va all'estero a sciacallare danneggia l'immagine dell'Italia".