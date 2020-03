Audio choc di Gabrielli contro Salvini. Il leader della Lega: "I poliziotti meritano guida adeguata"

Scontro senza precedenti tra il capo della Polizia, Franco Gabrielli, e il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini. È spuntato un nuovo audio in cui si sente Gabrielli pronunciare la frase "è facile usare lo sfintere degli altri", riferendosi al piano per l'apertura di nuovi presidi di Polizia voluto dall'allora ministro.

Gabrielli non cita mai direttamente il nome di Salvini, ma parla di "un uomo politico molto potente" e alla "differenza tra ciò che si vuole e ciò che si può fare". L'audio sarebbe stato registrato in un incontro ad ottobre con le sigle sindacali. È stato poi consegnato a La Verità che lo ha pubblicato sul suo sito. Già in un altro audio precedente si sentiva il capo della Polizia criticare aspramente Salvini.

Matteo Salvini, in conferenza alla Camera, ha commentato così quanto accaduto: "Lontano da ogni spirito polemico, mi sembra sia già il secondo. Penso che il massimo dirigente della pubblica sicurezza in questo Paese, quando parla, dovrebbe parlare in maniera diversa, al di là delle persone, ma nel rispetto dei ruoli e della verità storica. Mi dispiace enormemente anche a nome dei 90mila poliziotti che meritano una guida adeguata", ha detto il leader della Lega riferendosi a Franco Gabrielli.

A questo punto è dovuta intervenire anche la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese: "Il capo della Polizia Franco Gabrielli gode della mia piena fiducia e di quella dei suoi uomini. Il suo impegno e il suo lavoro mostrano la piena adeguatezza al ruolo ricoperto".