Franceschini tratta con i "responsabili" della Polverini. E i renziani vanno su tutte le furie

Altro che tregua per l'emergenza Coronavirus. Mentre Renzi ha sotterrato - ufficialmente - l'ascia di guerra contro il premier Conte rinviando lo scontro a quando l'epidemia sarà sotto controllo, sottotraccia continuano le manovre di chi vorrebbe destabilizzare il governo e di chi, al contrario, tenta in tutti i modi di puntellarlo.

Proprio nelle stesse ore in cui, venerdì, il sottosegretario renziano Scalfarotto sfogava su Facebook tutta la sua rabbia contro il ministro degli Esteri Luigi Di Maio per la sottrazione di alcune deleghe promesse, arrivando a minacciare le dimissioni, in un altro ministero andava in scena un'operazione di senso contrario. Al Collegio romano, infatti, il titolare dei Beni culturali Dario Franceschini riceveva l'ex governatrice del Lazio Renata Polverini e una pattuglia di altri parlamentari considerati tra i cosiddetti "responsabili".

L'obiettivo di Franceschini, naturalmente, è quello di creare una sorta di cuscinetto di sicurezza per il governo qualora Renzi dovesse provare ad aprire la crisi. Gli interlocutori del ministro, peraltro, avevano già incontrato Conte alcuni giorni fa, ma in quel caso l'abboccamento non era andato a buon fine. Il sottinteso del confronto, in ogni caso, è stato il tema delle poltrone. Perché in caso di strappo renziano, non solo si libererebbero due poltrone da ministro e svariate da sottosegretario, ma si potrebbe entrare anche nella partita delle 400 nomine nelle partecipate e nella Rai.

Fatto sta che l'incontro doveva restare segreto e invece alla fine qualcuno ha parlato. Così i dettagli sono stati pubblicati in un articolo di Marcello Sorgi su "La Stampa". Provocando, a quel punto, l'ira funesta dei renziani: "Pare che Franceschini, nel clou dell’emergenza Coronavirus, stia lavorando per i Responsabili. Se confermato è la prova che gli unici a essere responsabili, davvero, siamo noi di ItaliaViva che in questo momento difficile per il Paese abbiamo deciso di evitare ogni polemica" ha detto il senatore Ernesto Magorno. Cui ha fatto eco il deputato Luciano Nobili: "Leggo che Franceschini in piena emergenza Coronavirus sta cercando i responsabili da portare al Governo al posto di Italia Viva. Noi invece ci accontentiamo di aiutare chi sta - pro tempore - al Governo ad essere responsabile. Scopri le differenze in termini di serietà".

Al momento silenzio, invece, da parte di Dario Franceschini e Renata Polverini, unica espressamente citata nell'articolo. Un "no comment" che, in qualche modo, conferma le ricostruzioni.