Le Sardine hanno fatto carriera: vanno da Maria De Filippi

Dai talk show ai talent il passo tanto lungo non è. E le Sardine lo compiono di balzo. La consacrazione avverà venerdì sera, quando nel corso della prima puntata di "Amici" al fianco di Maria De Filippi compariranno Mattia Santori, leader del movimento, Jasmine Cristallo, voce delle Sardine del Sud e Lorenzo Donnoli, altro portavoce nazionale. C'è anche la claque: nel pubblico saranno presenti quaranta sardine da tutta Italia. Mistero sul contenuto dell'intervento: per ora non ci si sbottona e il comunicato del movimento fa sapere genericamente che si tratterà di "un discorso contro l'odio". Dopo Renzi - indimenticabile la sua performance con giubbotto di pelle tipo Fonzie - sul palco della De Filippi tocca dunque alle Sardine. Avanti il prossimo.