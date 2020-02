Allarme coronavirus in Parlamento, ecco chi è la deputata con la mascherina

La deputata di Fratelli d'Italia Maria Teresa Baldini si è presentata a Montecitorio con la mascherina anti coronavirus e ha partecipato ai lavori d’aula sul decreto Intercettazioni con bocca e naso coperti. «L’ho messa perché sono un medico e so che l’unica forma di protezione reale è la mascherina e lavarsi spesso le mani - ha spiegato la parlamentare, dopo essersi lavata le mani con l’amuchina - Sono un chirurgo e sono abituata». E se alcuni colleghi (e non solo) l'hanno criticata, accusandola di creare allarmismo, la Baldini ha replicato: «Non è allarmismo. È un modo per essere responsabili nei confronti di noi stessi e degli altri. Io vengo da Milano, questa diffusione aumenterà, non riesco a capire perché non posso dare il mio contributo. Che sarà mai mettersi una mascherina? Mi dà anche un po' fastidio che mi si critichi. Non è esibizionismo».