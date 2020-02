Il Consiglio dei ministri straordinario nella sede della Protezione civile sul coronavirus è finito alle 23. Il premier Giuseppe Conte al termine della riunione di governo ha annunciato che è stato varato un decreto legge per rispondere all'emergenza, ma prima ha difeso l'operato dell'esecutivo anche in questi giorni in cui si contano due morti e oltre sessanta contagi: "Abbiamo adottato la massima precauzione", ha detto il presidente del Consiglio.

Sul decreto, Conte ha annunciato misure di contenimento nei focolai dell'epidemia, nelle regioni Lombardia e Veneto "in collaborazione con i governatori Zaia e Fontana". "Abbiamo adottato un decreto legge con misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica. Lo scopo è tutelare il bene della salute degli italiani", ha detto il premier. "Il decreto legge ci consentirà di intervenire e disporre misure ulteriori di contenimento per impedire l’allontanamento degli individui dalle aree ritenute di focolaio, il lodigiano con 10 Comuni interessati e quella di Vo' Euganeo. Sono misure di contenimento degli spostamenti che riteniamo adeguate. Sembra che una famiglia posta in quarantena si sia allontanata per andare in Meridione. Queste misure di contenimento dovrebbero impedire episodi come questo".

Nelle aree di focolaio non è consentito ingresso e allontanamento, ha detto Conte. Nelle stesse aree è stata disposta la chiusura di tutte le attività lavorative, private e individuali. Oltre alla chiusura delle scuole e dalla sospensione delle manifestazioni pubbliche di ogni tipo.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha detto che il provvedimento dà gli strumenti al ministro Lucia Azzolina di sospendere le gite scolastiche e al ministro Vincenzo Spadafora di intervenire "già dalle prossime ore" sugli eventi sportivi.

Già da domani saranno annullate tutte le manifestazioni sportive, come le partite di calcio, in Veneto e Lombardia.

Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha detto che sono 79 le persone colpite dal virus (76 positivi, due deceduti e una persona dimessa dallo Spallanzani).