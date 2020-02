Renzi sfila i primi due parlamentari a Conte: Cerno e Rostan passano a Italia Viva

Il Pd voleva sfilare più parlamentari possibile a Matteo Renzi per blindare il governo Conte, invece la fuga avviene in senso contrario: dagli altri partiti della maggioranza verso Italia Viva. Oggi Renzi può contare su un senatore e una deputata in più.

A fare il grande salto sono il senatore Tommaso Cerno del Pd, ex direttore de L'Espresso e condirettore di Repubblica, e la deputata di LeU Michela Rostan. Cerno ha spiegato così il suo passaggio a Italia Viva: "Considero prescritta mia appartenenza al Pd. Trovo che il progetto politico delle correnti Pd -Zingaretti, Franceschini, Bettini- di progettare un'Italia proporzionale dove i governi e i processi durano in eterno non corrisponde alla mia visione del paese di domani". E ancora: "Credo sia ancora possibile ambire a una legislatura riformista che preveda l’elezione diretta e ridia ai cittadini la scelta autentica riguardo a chi guiderà il Paese. Invito Renzi a chiarire la posizione su questo punto".

Esultano i renziani: "Doveva esserci la fuga da Italia Viva e invece il partito di Renzi cresce. Oggi Michela Rostan ha lasciato Leu e Tommaso Cerno ha lasciato il Pd. E nella giornata di domani Renzi parteciperà a Porta a Porta, in una trasmissione che si annuncia particolarmente importante. Italia Viva ha oggi 30 deputati e 18 senatori", riferiscono fonti di Iv.