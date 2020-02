Matteo Renzi fa lo slalom e avverte Giuseppe Conte

Matteo Renzi «scivola» di nuovo sulla neve. All’inzio del 2015, quando era premier, scoppiò un caso per la sua vacanza a Courmayeur con la famiglia. Ora le polemiche sono seguite ai due giorni che ha trascorso in Pakistan, subito dopo aver mandato nel caos il governo e aver spedito il presidente Conte al Quirinale.

Adesso lo slalom del senatore fiorentino è davvero complicato. Goffredo Bettini, ex coordinatore nazionale del Pd e «regista» del centrosinistra romano (vincente) di Veltroni, Gasbarra e Zingaretti, non gli ha risparmiato accuse, auspicando che Italia Viva possa tornare «a uno spirito più unitario e dialogante», il premier Conte l’ha richiamato alla serietà e alla partecipazione al progetto politico condiviso negli ultimi mesi, il M5S ne ha approfittato per attaccare la sua spregiudicatezza politica e per ricompattarsi intorno alla lotta alla casta e alla riforma della giustizia (prescrizione compresa) portata avanti dal ministro Alfonso Bonafede. Una serie di accuse che hanno costretto Renzi all’angolo. Ma, visto che in politica la miglior difesa resta sempre l’attacco, l’ex sindaco di Firenze ha rilanciato. È partito proprio dalla neve: «Un politico degno di questo nome ha anche relazioni internazionali. Se ad altri non capita non so che farci», ha scritto Matteo Renzi nella sua enews, riferendosi proprio...

