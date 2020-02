Il M5S in Campania punta su Costa

Il M5S in Campania punta sul ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Dai vertici pentastellati arriva infatti l’endorsement ufficiale per Costa come candidato alla presidenza della Regione Campania. In un video postato su Facebook, la consigliera regionale Valeria Ciarambino lancia la candidatura del ministro dell’Ambiente: «Con umiltà - spiega l’esponente grillina - sento di dire che c’è una persona più capace di me di parlare a tutti. Questa persona per me è Sergio Costa oggi ministro dell’Ambiente, un uomo dello Stato, che da generale dei carabinieri ha combattuto contro chi ha avvelenato l’ambiente». Ciarambino aggiunge: «I cittadini campani ci chiedono una svolta, e chi fa politica deve sentire il dovere di compiere le scelte migliori. Io questo dovere lo sento e sono convinta che Sergio Costa sia la scelta migliore. Io sarò in prima linea e ho proposto la mia candidatura al Consiglio regionale e lavorerò a testa bassa come ho sempre fatto. E se Sergio Costa dovesse essere il nostro candidato presidente, io lo sosterrò e sarò al suo fianco, ancor più convinta che così riusciremo finalmente a dare risposte ai cittadini».

«Per me la Campania, la mia terra, è più importante di me stessa, delle mie ambizioni personali, e credo che noi abbiamo il dovere di dare risposte e lavorare per restituirle finalmente un futuro nuovo. Per far questo è essenziale riuscire a parlare a tutti coloro che hanno a cuore il destino della Campania, anche a quei cittadini che, pur condividendo i nostri stessi valori, non si sono mai riconosciuti nel nostro Movimento», sottolinea ancora Ciarambino. A stretto giro arrivano anche le parole del capo politico del M5S, Vito Crimi, che ringrazia la consigliera «per le sue coraggiose parole e per il grande rispetto e amore che ha nei confronti della sua terra. Le votazioni in rete per la scelta dei candidati alle elezioni regionali in Campania - aggiunge Crimi - proseguiranno regolarmente. Tuttavia, concordo sul fatto che il nome di Sergio Costa potrebbe consentire la realizzazione di un serio progetto, improntato su valori di legalità e giustizia, condiviso e sostenuto da tutte le persone che hanno a cuore il futuro di questa splendida Regione».