Caso Gregoretti, il Senato dà l'ok al processo a Salvini

Disco verde dell’Aula del Senato alla richiesta del tribunale dei ministri di Catania che ha chiesto il via libera per il processo a Matteo Salvini, per il caso Gregoretti. L’Aula di Palazzo Madama ha respinto l’ordine del giorno presentato da Forza Italia e Fratelli d’Italia che chiedeva il voto per ribaltare quanto deciso in Giunta per le autorizzazione di Palazzo Madama. Dopo la prima tornata di votazioni nel tabellone luminoso il numero di luci rosse e quello di colore verde mostrerebbero come l’odg per negare il processo a Salvini sia respinto, considerando come i 60 voti dei leghisti non sono stati espressi.

I no all’odg, con la luce rossa sarebbero attualmente 147, a fronte di 70 a favore del testo delle opposizioni. Fdi e Fi hanno votato contro il processo, sì invece, come previsto da M5S, Pd e Leu.