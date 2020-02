Non c'è pace per Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri ed ex capo politico del M5s fa un'altra gaffe nell'uso della lingua italiana. Stavolta, l'errore di grammatica non è gravissimo, ma comunque evidente. Nella sua visita istituzionale a Pristina, capitale del Kosovo, il ministro ha incontrato varie autorità. Ecco la frase incriminata di Di Maio su Instagram: "A Pristina ho incontrato le istituzioni del Kosovo dove ho avuto modo di sottolineare che l’amicizia tra l’Italia e il Kosovo è profonda e sincera". C'è subito chi gli ha fatto notare, come l'attore e comico Luca Bizzarri, che sarebbe stato opportuno scrivere "alle quali" o "a cui", anziché "dove" riferito alle istituzioni.

Io davvero non mi capacito. Ma uno che gli corregga l’italiano? Ma cribbio ma uno straccio di amico? pic.twitter.com/VxM1OXywBK — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) February 11, 2020