Giorgia Meloni difende Matteo Salvini. Così si presenta in Senato

Giorgia Meloni difende Matteo Salvini in Senato sul Caso Gregoretti. E pubblica su Twitter il suo selfie con tanto di messaggio.

Per approfondire leggi anche: Conte e i ministri scappano davanti a Salvini

"Al Senato per manifestare solidarietà a Salvini che la sinistra vorrebbe processare per aver fatto il suo lavoro, difendendo confini italiani. Difendiamo il diritto di un ministro a fare ciò per cui gli italiani lo hanno votato, perché senza questa libertà è finita la democrazia".