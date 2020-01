Nicola Zingaretti saluta Luigi Di Maio. Il web lo asfalta così

Nicola Zingaretti saluta Luigi Di Maio su Twitter. Il web lo asfalta. Il segretario del Pd ha scritto: "A @luigidimaio

un abbraccio per una scelta difficile che rispettiamo. A @vitocrimi un grande in bocca al lupo. C’è un’Italia che ha bisogno di crescita, lavoro, equità. Continueremo a lavorare per dare risposte e soluzioni concrete alle persone".

Per approfondire leggi anche: Zingaretti: in Emilia si vince

Il popolo del web non l'ha presa bene. E sotto il tweet di Zingaretti si sono susseguiti una serie di commenti velenosi. Come Fabio: "Un abbraccio?????? Il movimento ha detto che siete dei mafiosi, schifosi, vecchia politica marcia, collusi col sistema...E te gli mandi un abbraccio. Certo che sei forte eh". E ancora: "Ah Montalbano! Va bene che ci state al Governo, ma stó lecchinaggio fa rabbrividire!".