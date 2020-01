Bonus Conte a 100 euro. Tutti i dettagli della super-mancia elettorale

Il taglio del cuneo fiscale (e cioè la differenza tra il salario lordo e quello netto) inizia a prendere forma. Ieri il governo ha svelato le carte con un annuncio dal sapore berlusconiano. E cioè con la promessa di mettere fino a 100 euro in più nella busta paga per una platea di lavoratori che, secondo i calcoli ottimistici dell’esecutivo, potrebbe arrivare a 16 milioni. È questa l’ipotesi illustrata dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, al tavolo con i sindacati che si è svolto ieri a Palazzo Chigi. L’intervento è composto da un mix di bonus e di detrazioni che si traduce in un vantaggio in busta paga da 1.200 euro annui (100 euro al mese, ovvero gli 80 euro del bonus Renzi, più 20 euro aggiuntivi) per i redditi che vanno dagli 8.200 euro fino ai 28mila.

Da questa soglia in poi la proposta Gualtieri applicherebbe una riduzione: per i redditi fino a 29mila il beneficio scalerebbe a 1.166 annuo (+97euro mese); arriverebbe a 1.131 euro l’anno (94 euro mese) per la fascia 29mila-30mila e passerebbe a 1.097 (91 euro mese) per i redditi fino a 31mila euro annui per scendere a 1.063 euro (88,5 euro al mese) per i redditi fino a 31mila e a 1.029 (85,7 euro mese) fino a 32 mila. A partire dai 34mila euro il taglio del cuneo si tradurrà in un beneficio sotto i mille euro annui. E infatti: i lavoratori con redditi di 34mila euro percepirebbero 994 euro (83 euro mese), 960 euro (80 euro) quelli con 35 mila euro di reddito; 768 euro (64 euro mese) fino a 36 mila euro di reddito annuo; 576 (48 euro mese) per i lavoratori con un reddito lordo di 37mila euro annuo; 384 euro (32 euro mese ) per i redditi fino a 38mila; 192 (16 euro mese) per quelli fino a 39mila euro fino ad arrivare a impatto zero per i redditi di 40mila euro annui. L’effetto sarebbe dunque salario più corposo per 16 milioni di lavoratori con redditi tra gli 8mila e i 40mila euro, 4,3 milioni in più rispetto alla platea del bonus Renzi e miglioramenti che vanno da un massimo di 1.200 a 192 euro annui e cioè da da 100 a 16 euro mensili...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI