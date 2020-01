Matteo Renzi, siluro al Pd: a rimorchio dei grillini. E il governo balla

Il no di Italia Viva sull'abolizione della prescrizione ha acceso lo scontro. Matteo Renzi accusa il suo ex partito intervenendo a Circo Massimo su Radio Capital: "Il Pd va a rimorchio dei grillini, io pensavo che fossero la casa dei riformisti". Sull'asse Iv Forza Italia sulla giustizia l'ex premier insiste: "La riforma Bonafede della prescrizione apre all'incertezza e al populismo giudiziario".

Per approfondire leggi anche: Renzi e quel post sui cristiani. Sgamato su Twitter

Un avvertimento al Pd e alla stabilità del governo. Ma Renzi nega di voler far saltare il banco, almeno per il momento. "Ma perché dovremmo fare la crisi di un governo che abbiamo fatto nascere noi? Se diciamo no a quella porcheria della prescrizione non vuol dire che vogliamo la crisi".

E poi un "consiglio" al Movimento 5 stelle e a Luigi Di Maio. "Mi permetto di dargli un suggerimento senza polemiche: la Farnesina ha ottimi professionisti, anch'io all'inizio ero partito prevenuto prima di lavorandoci, il ministro degli Esteri si faccia aiutare, e le nostre priorità sono di recuperare un ruolo, soprattutto in Libia".