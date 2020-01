Lite Renzi-Bonafede. Così scoppia il caos nella maggioranza

La prescrizione crea il caos nella maggioranza di governo. Lo scontro tra Bonafede e Renzi conquista il centro della scena dopo la decisione di Italia dei Valori di votare con il centrodestra in Commissione Giustizia. «Prendo atto che Italia viva si è isolata rispetto alla maggioranza votando insieme a Forza Italia e alle opposizioni sulla prescrizione - dichiara il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede - ma più che prenderne atto non voglio fare. Il mio dovere è garantire ai cittadini che i processi abbiano tempi ragionevoli». E ancora: «C’è stato un vertice sulla giustizia nella maggioranza in cui sono state raccolte le diverse sensibilità e il premier Conte ha fatto una proposta - ha rimarcato - tutte le forze di maggioranza si sono sbloccate a seguito di questa proposta, che io ho voluto raccogliere in quanto ministro di un governo che ha diverse sensibilità».

Non si fa attendere la replica di Matteo Renzi che difende la scelta del suo partito: «Abbiamo fatto un governo insieme per mandare a casa Salvini non per diventare grillini». Così attacca Renzi su Facebook.