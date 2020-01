Il proporzionale cancella Renzi

La rilevazione è di quelle che fanno tremare i polsi e non fa dormire sonni beati. Secondo YouTrend, se si andasse a votare oggi con il modello di legge elettorale presentato dalla maggioranza, il centrodestra otterrebbe una larga maggioranza a Montecitorio e a palazzo Madama. La neonata creatura politica di Matteo Renzi - Italia viva - potrebbe contare su appena cinque deputati nell’emiciclo della Camera, mentre al Senato riuscirebbe a far eleggere addirittura un solo rappresentante. Numeri da brivido, che non intimoriscono più di tanto gli esponenti di Iv contattati dal nostro giornale.

Il "Germanicum" o "Brescellum" - nome quest’ultimo che deriva da colui che ha proposto il testo, il pentastellato Giorgio Brescia - prevede che tutti i seggi, con l’eccezione di quelli riservati alla circoscrizione Estero e alla Valle d’Aosta, siano assegnati in modo proporzionale, con una soglia di sbarramento al cinque per cento, ma al tempo stesso contempla un diritto di tribuna per le forze che non riescano a raggiungere tale tetto...

