Si discute di Alitalia ma l'Aula è vuota. Solito scandalo alla Camera dei deputati

È iniziata alla Camera dei deputati la discussione generale del decreto Alitalia dopo il via libera dalla Commissione Trasporti della Camera, con l'astensione delle opposizioni. A fotografare l'interesse dei parlamentari al tema è Filippo Sensi, deputato del Pd ed ex portavoce della presidenza del Consiglio con Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, che ha pubblicato su Twitter l'immagine dell'Aula deserta mentre si dibatte - è un eufemismo - sul provvedimento che conferma il prestito da 400 milioni di euro e che modifica il programma della procedura di amministrazione straordinaria per il trasferimento dei complessi aziendali di Alitalia.

Numerosissimi i commenti contro l'assenteismo dei parlamentari. "Tanto continuiamo a pagare noi contribuenti, la discussione non interessa nessuno", scrive un utente provocando la replica dello stesso Sensi: "Non sono d’accordo, la discussione è importante che ci sia. Si possono pensare in maniera differente i tempi della settimana di lavoro parlamentare, lo auspicherei personalmente. Ma vivo a Roma, non sono equanime su questo", scrive il blogger di NOMFUP che in passato aveva denunciato l'aula vuota anche sulle discussioni sui terremotati.