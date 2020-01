Solo spiccioli ai terremotati. Ricostruzione? Soltanto 15 interventi

Gli interventi previsti sono 2.291 (tutti finanziati) ma in tre anni e mezzo ne sono stati ultimati soltanto 15. Numeri che affossano la ricostruzione dell’Italia centrale dopo il sisma del 24 agosto del 2016. Con gli stanziamenti pubblici (anche gli sms solidali inviati dagli italiani e i 158 milioni che sono stati girati dalla Camera dei deputati negli ultimi due anni) ci sono quasi 2 miliardi e 160 milioni destinati alla ricostruzione. Ma per ora ne sono stati impegnati soltanto 49 per piani in fase di progettazione. Colpa della complessità delle operazioni, ovviamente, (le macerie stimate sono più di 2 milioni e mezzo di tonnellate) ma anche della lentezza e dell’impreparazione degli enti locali che in molti casi non hanno predisposto piani di smaltimento e ricostruzione.

Ci sono anche amministrazioni che in questi anni hanno cambiato colore politico (il passaggio di consegne ha rallentato ancora di più i lavori) e quelle che hanno chiesto al commissario straordinario del governo, il geologo Piero Farabollini, nominato il 4 ottobre 2018, di rivedere ancora le priorità delle operazioni. Alla fine i numeri descrivono una situazione deprimente. Soprattutto perché gli unici progetti effettivamente conclusi - due in realtà saranno finiti in questo mese - riguardano...

