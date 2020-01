Obiettivo raggiunto per la richiesta di referendum sulla riforma che taglia il numero dei parlamentari: fonti riferiscono che si è già arrivati alla soglia minima delle 64 firme necessarie per presentare il quesito. E il numero dei sostenitori potrebbe anche aumentare. Dopo il passo indietro di alcuni senatori, oggi sarebbe arrivato infatti il determinante appoggio anche di senatori leghisti. Nel pomeriggio i promotori dovrebbero depositare la richiesta in Cassazione.

Ieri la presentazione delle firme in Cassazione era saltata all'ultimo momento per il forfait dei carfagnani e parlamentari del Pd. Il referendum potrebbe evitare il prolungamento della legislatura in corso.