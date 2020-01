Il giovani di Forza Italia in Campidoglio per portare alla Raggi una calza piena di carbone

"Virginia Raggi è a detta di tutti il peggior sindaco che la città di Roma abbia mai avuto. Per questa ragione i parlamentari del Lazio saranno a fianco dei Giovani di Forza Italia che alle 15 andranno in Piazza del Campidoglio per portare calze e sacchi stracolmi di carbone al sindaco e sottolineare così quanto l’amministrazione dei Cinquestelle sia stata “pessima” con Roma e con i romani". Così Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza di Forza Italia e vicepresidente della commissione Finanze della Camera, in un una nota.

"La speranza è che L’Epifania, che tutte le feste si porta via, porti via con se anche questa pessima amministrazione, che ha fallito in tutte le direzioni, trascinando verso il baratro la Capitale d’Italia - si legge nalla nota - Dopo un Natale trascorso con piazza Navona 'sotto sequestro', il sindaco ha provato durante il concertone di San Silvestro a salire sul palco rivendicando uno spettacolo messo in scena coi soldi dei romani e si è presa un coro di fischi senza precedenti: è stato per lei un inizio d’anno che ha il chiaro sapore della fine. Di fronte a questo fallimento sistemico, al tradimento di tutte le promesse fatte, a una città sommersa dalla spazzatura, con le tasse che aumentano come le spese per gli staff, le dimissioni sarebbero un atto di grande dignità".