Stanno per tornare i vitalizi

Addio tagli ai vitalizi degli ex senatori. La decisione della Commissione Contenziosa di Palazzo Madama arriverà formalmente tra qualche settimana ma secondo le indiscrezioni l’orientamento dei parlamentari-giudici sarebbe chiaro: la delibera dell’ufficio di presidenza, guidato dalla numero uno del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha imposto il ricalcolo con il metodo contributivo degli assegni degli ex parlamentari, va annullata. Dovrebbe dunque essere cancellata la riduzione dei compensi mensili che è arrivata, in alcuni casi, anche all’80%, benché in media la nuova normativa abbia previsto una decurtazione dei vitalizi del 45%.

Un provvedimento contestato da più di mille ex inquilini del Senato e della Camera. C’è anche chi, come il giurista ed ex parlamentare Paolo Armaroli, ha presentato ricorso alla Cassazione ma le sezioni unite civili della Corte l’hanno dichiarato inammissibile, sostenendo che le controversie su attribuzione e misura dell’indennità parlamentare e degli assegni per gli ex parlamentari «non possono che essere decise dagli organi dell’autodichia, la cui previsione risponde alla medesima finalità di garantire la particolare autonomia del Parlamento». Non è esclusa comunque, c’è scritto nell’ordinanza, «la legittimazione degli organi di autodichia a sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme di legge...

