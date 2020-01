Tra i 20 volti che cambieranno il 2020 The Times oltre alla leader di Fdi aveva inserito anche il generale iraniano Soleimani assassinato oggi. Da stamattina Giorgia Meloni, che ieri aveva celebrato l'inserimento del suo nome fra i personaggi mondiali più importanti dell'anno che si apre, è a caccia scaramantica di cornetti e ferri di cavallo. Perché quella classifica del quotidiano britannico non sembra esattamente portare fortuna: uno dei venti oggi già non è più in vita. Si tratta appunto del generale Qassem Soleimani, ucciso qusta notte a Baghdad da un missile Usa lanciato dopo l'ordine del presidente Usa, Donald Trump.

Nel suo servizio che lodava la Meloni, The Times aveva inserito Soleimani spiegando così la sua scelta: "Questo sarà l'anno in cui il piccolo generale dai capelli grigi potrà consolidare la sua reputazione di Macchiavelli del Medio Oriente, o altrimenti dimostrerà che anche gli operatori più intelligenti possono soffrire di arroganza. Come capo della forza di alQuds, il braccio d'oltremare della Guardia Rivoluzionaria, ha creato il sogno di lunga data dell'Iran di un corridoio terrestre da Teheran al Mediterraneo, controllato da milizie leali. Ma sta spertimentando una certa resistenza, con la popolazione sciita irachena che si rivolge contro l'Iran. Il generale Soleimani deve ora dimostrare di meritare la fiducia dell'Ayatollah Ali Khamenei".