Stefano Fassina fa appello a Di Maio per Gianluigi Paragone

Stefano Fassina fa un appello a Di Maio per Gianluigi Paragone. Il caso dell'epurazione dal M5s continua a far discutere e a scuotere i partiti. Questa volta a prendere la parola è Stefano Fassina, deputato Leu che posta un tweet assai esplicito: "Un grande abbraccio a @gparagone espulso da @Mov5Stelle: il dissenso politico motivato da ragioni serie va affrontato con discussione e chiarimento politico non con i probiviri. Spero intervento @luigidimaio possa recuperare perdita".

Insomma il caso Paragone continua a dividere e a scompaginare la politica. Questa volta la solidarietà viene da sinistra. Chissà come reagirà e come la prenderà Di Maio.