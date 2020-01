Giorgia Meloni con la prima pagina de Il Tempo: "Siete il mio orgoglio"

"L'uomo dell'anno è donna" avevamo titolato in prima pagina sul nostro quotidiano del 31 dicembre. Quella donna è Giorgia Meloni che, come scrive il direttore Franco Bechis, ha fatto meglio di tutti nell'anno appena concluso. "Giorgia - scrive Bechis - ha saputo raddoppiare il principale patrimonio alla base dell'attività politica. Accade nei sondaggi, ma è accaduto durante tutto l'anno in una marcia che è sembrata inarrestabile anche con il voto reale".

E Giorgia gongola. Tanto che si fa fotografare con la nostra prima pagina a lei dedicata anche nel giorno di San Silvestro. E nel post i più sinceri ringraziamenti verso il nostro quotidiano. "Grazie a tutti voi. Siete la mia forza, il mio impegno, il mio orgoglio!", scrive la Meloni.