Esistono le toppe peggiori del buco; poi esistono le toppe molto peggiori del buco; poi esistono anche le toppe enormemente peggiori del buco. E poi c'è la cittadina Yana Ehm che - nomen omen - è riuscita nell'impresa di trovare la toppa che allarga il buco.

Non paga di essere finita sotto le forche caudine a causa della pubblicazione delle foto della vacanza alle Maldive (idea già brutta se sei dei Cinque stelle, ma che diventa pessima se sei pure indietro coi rimborsi), la nostra ha ritenuto di replicare alle critiche e alle accuse di scarsa coerenza con le letterali parole che seguono: "In parte posso concordare che il fascino sia dovuto alla bellezza geografica del posto, ma in gran parte il fascino è scaturito dalla vita quotidiana degli abitanti qui, dal lavoro nei campi, dal come superano sfide apparentemente semplici ma in verità ben complesse. Insomma, sempre un bagaglio di conoscenze da arricchire. Buone Feste!".

Per approfondire leggi anche: Yana Ehm, la grillina alle Maldive manda in tilt i 5Stelle

Sorvolando sulla "bellezza geografica" (tipo la nemesi di Peppone) e sul fascino che scaturisce, è evidente come il picco della questione sia la questione dei campi: non è che andata alle Maldive a fare la bella vita, è andata a fare le vacanze intelligenti. Simile ai vitelloni d'antan che andavano sì a Cuba, ma per vedere la rivoluzione da vicino, la cittadina Ehm tenta dunque la più classica delle difese da mani nella marmellata.

E mal gliene incoglie. Alla storiella del tour democratico a toccare con mano le durezze della vita rurale caraibica non crede nessuno, e sotto alla spiegazione è un fiorire di pernacchie, tra i "mi faccia il piacere" e i "si vergogni" di prammatica. Tra gli interventi, spicca quello di Maurizio Gasparri. Al solito implacabile, il vicepresidente azzurro del Senato entra a gamba tesa sulla collega grillina: "Ma come sobri e spartani... alle Maldive? Del resto imparate dalla Taverna che con la famiglia ha casa a Olbia però per la mamma voleva la casa popolare. Voi grillini siete degli ipocriti e presto sarete cancellati dalla scena politica". E tanti saluti pure ai compagni contadini delle Maldive.