Feltri: chapeau a Fioramonti, un grillino che rinuncia alla poltrona

"Finalmente un grillino che rinuncia alla poltrona ma non alla dignità". Chapeau di Vittorio Feltri al ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti, che ha lasciato l'incarico per protesta contro il taglio dei fondi alla scuola.

Editoriale a sorpresa, stamattina, sul quotidiano Libero. "Chi se ne va fa solo bene" il titolo del pezzo firmato dal direttore editoriale del quotidiano.

"Rispettiamo le sue decisioni - scrive Feltri - e, se ci permettete, ammiriamo lui che le ha prese senza tirarla troppo per le lunghe" va subito al sodo sulle dimissioni del Ministro dell'Istruzione del Movimento 5 Stelle, che se ne è andato "perché non gli hanno dato i soldi per realizzare i propri progetti. Che erano ambiziosi ma non tutti sbagliati".

"Il fatto - spiega Feltri - che non abbia ricevuto capitali sufficienti a raggiungere i propri scopi, l'abbia spinto a uscire dal governo e tornare a essere un soldato semplice, mi ha rincuorato. Segno che non tutti i grillini sono tanto meschini da pensare più alla posizione personale che non agli interessi del popolo".

"E' la prima volta che un politico ci stupisce poiché coerente con le proprie idee - conclude Feltri - fossero anche sbagliate".