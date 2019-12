I 5 Stelle provano a impallinare la Bellanova. Fondi xylella, fuoco amico nel governo

Fuoco amico nel governo nel giorno in cui l'esecutivo incassa la fiducia sulla manovra finanziaria. Il Movimento 5 Stelle ha attaccato il ministro dell’Agricoltura ed esponente di Italia Viva Teresa Bellanova. Al centro della polemica, i fondi destinati ai territori colpiti dalla xylella previsti dal piano di rigenerazione. Risorse che, sottolinea su Facebook la senatrice 5 Stelle Barbara Lezzi, ex ministro per il Sud, "devono essere destinate alle sole aree infette. Peraltro - attacca - se è vero che l’attuale ministro abbia intenzione di 'distrarre' dagli agricoltori 40 milioni di euro a favore di Gal e Dajs" ('Gruppo d’azione locale' e 'Distretto agroalimentare di qualità Jonico Salentino', ndr) "è bene precisare che il suo segretario particolare ne è amministratore. Non va affatto bene. Per niente bene".

Lezzi precisa che "quei 300 milioni che stanziai per questo provvedimento devono arrivare agli agricoltori, piccoli e grandi. Devono arrivare a quelle persone che non hanno più lacrime per piangere, che sono nella totale disperazione perché impossibilitati a produrre e di conseguenza non hanno reddito".

Il segretario particolare del ministro, Cosimo Durante, presidente del Gal Terra d’Arneo, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Lega e Fratelli d'Italia colgono la palla al balzo e chiedono conto della vicenda alla renziana. "Che il Ministro Bellanova smentisca la sua collega di maggioranza, o si dimetta", dichiara il deputato pugliese della Lega Rossano Sasso.

Accuse rispedite al mittente dall'esecutivo. "Le offensive dichiarazioni della senatrice Lezzi non hanno il benché minimo fondamento. Chi stasera dal Movimento 5Stelle o dalla Lega nell'Aula della Camera o attraverso dichiarazioni stampa ha fatto insinuazioni sui fondi per le attività sviluppate nel Piano per la rigenerazione olivicola della Puglia attraverso i Gal o con i contratti di distretto dovrebbe sapere, per averlo condiviso in prima persona, che il piano approvato nel febbraio 2019 firmato dal Ministro Centinaio e frutto di concertazione già prevedeva interventi attuati attraverso i Gal e fondi nazionali per il contratto di distretto xylella, rivenienti peraltro in parte dall'ultima legge di bilancio del Governo Gentiloni", si legge in una nota del ministero delle Politiche Agricole. Il dicastero spiega che si tratta di "misure rimaste nel nuovo Piano per continuità amministrativa e con le stesse identiche finalità". Stoccata finale all'ex ministra: "Si comprende l'attitudine della Senatrice Lezzi, dalla siderurgia alla Tap, di buttarla in caciara, provocando danni serissimi al territorio e nella percezione della realtà nell'opinione pubblica. Ma c'è un limite a tutto".