Casaleggio consulente, ecco il conflitto di interessi

Un’altra grana scoppia in casa Movimento 5 Stelle. Accade che il ministro dell’Innovazione Paola Pisano ha elaborato un piano dal titolo «2025. Strategia per l’innovazione tecnologia e digitale del Paese». Ebbene, alla fine del documento, tra i ringraziamenti, «per il contributo all’elaborazione di questo piano», compare Davide Casaleggio. Lo staff del ministro, sollecitato dalla testata, ha detto che trattasi di ringraziamenti «personali». Tuttavia, divampa la polemica politica. Bipartisan.

Per approfondire leggi anche: CASALEGGIO ARRIVA ALL'HOTEL FORUM PER INCONTRARE GRILLO

E dal Pd Filippo Sensi twitta: «No, credo che non vada affatto bene e non solo per un fatto di opportunità». Il capogruppo al Senato Marcucci chiede «spiegazioni», dovute «al Presidente del Consiglio Conte e a tutta la maggioranza». Dalla Lega il deputato Massimo Capitanio si dice «allibito» e annuncia un’interrogazione parlamentare. Corali gli attacchi di Forza Italia, con Mulè che ironizza: «Ben arrivati Pd, io lo dichiaravo giorni fa...non vi resta che sottoscrivere l’interrogazione di Forza Italia. Casaleggio, conflitto di interessi». Attaccano anche le Capogruppo. Annamaria Bernini dice che la vicenda «scoperchia definitivamente gli intrecci obliqui tra il Movimento e la Srl privata che lo controlla». Mariastella Gelmini osserva: «Casaleggio dovrebbe semplicemente rivelare per chi lavora. Non basta urlare a squarciagola, davanti a telecamere e taccuini, "onestà, onestà, onesta"».