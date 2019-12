Selvaggia Lucarelli difende Salvini sul dito medio. Così umilia la leader LGBT

Selvaggia Lucarelli difende Matteo Salvini sul caso del dito medio. E umilia Cathy La Torre, leader dei diritti LGBT e promotrice della campagna #odiareticosta.

Tutto comincia con la pubblicazione su Instagram del selfie di una ragazza che si è fotografata col dito medio alzato e rivolto al leader della Lega mentre dormiva su un aereo. La Torre ha provato a fare ironia postando messaggi come: "Io gli avrei mandato un bacione ma si vede che il dito medio va di moda", corredato da immagini di Salvini col dito medio alzato.

Per approfondire leggi anche: ALLA FACCIA DELL'ANTIVIOLENZA, A SALVINI ALZANO IL DITO MEDIO

Scatta allora il botta e risposta con Selvaggia Lucarelli che scrive: "E' un illecito civile e un civilista dovrebbe saperlo. Fotografare una persona di nascosto e farle il dito medio diffondendo la foto sui social è qualcosa che non andrebbe pubblicizzato come un gesto figo, se si è promotori della campagna #odiareticosta. Così per dire".

Ma non è finita qui, perché Cathy La Torre continua a fare ironia sull'accaduto postando la foto e scrivendo: "Condanno assolutamente un gesto del genere. Non è possibile fare ciò, specie in un luogo pubblico. Dormire in quel modo scomposto, dico!". Ed è allora che si scatena contro di lei persino il suo pubblico social che la lincia. "Mi sei proprio scaduta. Non me l'aspettavo da te", commentano gli utenti. E ancora: "Poteva farlo se era sveglio e in grado di controbattere. E' da vigliacchi, invece, approfittare del momento in cui una persona è inconsapevole. Essere in disaccordo politico sì, ma solo in faccia, mai alle spalle". Infine Elisa 83 che affonda: "Vado controcorrente, non sono d'accordo in questo caso. Il gesto e la foto sono sciocchi e inutili".