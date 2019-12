Le Sardine rispolverano i vecchi arnesi di sinistra. Santoro paragona Salvini e Meloni a Hitler

Le Sardine fanno il miracolo di far tornare in scena i "vecchi arnesi" della sinistra. In piazza San Giovanni a Roma spunta anche Nichi Vendola. L’ex leader di Sel ha voluto testimoniare con la sua presenza la vicinanza al movimento nato in Emilia Romagna. Tra i presenti anche il ricercatore universitario e filosofo Paolo Flores d’Arcais, in passato uno degli animatori dei girotondi. In piazza anche il giornalista Michele Santoro che, come riporta l'Huffington Post, dice: "C'è una destra aggressiva in Italia? Sì, allora ribadiamo che i valori dell'antifascismo non sono scomparsi. Hitler - spiega Santoro - Diceva un negro non sarà mai tedesco. Perché Matteo Salvini non ci spiega se italiani si nasce per sangue e terra oppure italiani si diventa per cultura e comportamento. E chi vuole diventarlo (italiano, ndr) deve percorrere la via crucis?". Incalzato sempre su Salvini e Giorgia Meloni, Santoro si lascia andare: "Su alcune frasi, quando parlano di identità, non sono tanto differenti da Hitler e dalla sua definizione di cittadinanza".

Franco Trani 78 anni, prima iscritto al Pci fino alla morte di Enrico Berlinguer, poi nei girotondi, dice: "Finalmente. Serve una piattaforma di riforme ecologiche, sociali e politiche. E’ tutto collegato. Salviamo il pianeta e l’umanità".

"Solidarietà, accoglienza, rispetto, diritti umani". Sono queste le parole in piazza San Giovanni che sono riportate sui cartelli esposti dalle Sardine. Intanto dal palco è partita Bella Ciao, accompagnata dalle urla "Ora e sempre resistenza". Il movimento nato per contestare le politiche della Lega di Matteo Salvini riunisce oggi persone e realtà diverse che dicono di condividere soprattutto i valori dell’antifascismo. Tanto che CasaPound, come era stato inizialmente ipotizzato, non si è presentata.

Un gruppo di migranti ha attraversato la folla con cartelli azzurri che recitano "Contro i pescecani del pianeta. Basta morti, apriamo i porti". Un grande telo azzurro che rappresenta il mare con dentro le sardine è stato fatto passare sulla testa dei manifestanti. A commentare la manifestazione è anche l'ex leader dei Girotondi Pancho Pardi: "Sardine e Girotondi hanno punti in comune ma non sono sovrapponibili. I punti di differenza tra i Girotondi e le Sardine sono molto elementari ed evidenti - osserva Pardi che non si è recato in piazza - Noi eravamo maturi se non anziani, diciamo 50-60enni mentre loro sono molto giovani, 20-30enni; poi, noi avevamo alle spalle una maggiore esperienza politica da cui eravamo anche in qualche modo "segnati" all’interno della sinistra italiana mentre loro appaiono liberi da pregiudizi politici, forse persino troppo sgomberi: diciamo che sono meno gravati da dibattiti politici e ideologici oramai superati".

A cercare di cavalcare la protesta delle Sardine è anche l'ex premier del Pd Enrico Letta che ne "L'Intervista" di Maria Latella su SkyTg24 ha detto: "Sostengo con grande forza il movimento delle Sardine e sono molto contento per quello che sta accadendo, ma ho deciso di non andare in piazza perché credo che sia importante che ci sia una nuova generazione".