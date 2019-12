Con la rottamazione ter Giuseppe Conte salvò la fidanzata

La ciambella di salvataggio è arrivata il 23 ottobre 2018, grazie al decreto fiscale del governo gialloverde che porta come prima firma quella di Giuseppe Conte. È stato quel testo a tenere in piedi un piccolo gruppo di imprese che in quel momento erano senza liquidità schiacciate dalle cartelle degli esattori del fisco. È il gruppo di imprese che appartiene a Cesare Paladino, alle figlie Cristiana e Olivia e al loro fratellastro Jhon Rolf Shadow Shawn, figlio di primo letto di Ewa Aulin, la bella attrice che sposò Cesare in seconde nozze. Olivia era ed è la compagna di vita del premier Conte, e papà Cesare pur non essendo i due sposati, è di fatto lo suocero.

Tutti insieme i Paladino attraverso vari intrecci societari controllano una serie di imprese immobiliari fra cui c’è quella proprietaria dell’Hotel Plaza di Roma, in via del Corso. Non se la passano benissimo: c’è la crisi del mattone, gli affitti sono scesi, il costo del personale è alto, lo stesso Plaza ha richiesto ingenti investimenti per la ristrutturazione. Tutte insieme hanno qualcosa come 50 milioni di debiti tributari, e dopo le cartelle esattoriali sono scattate ipoteche e pignoramenti sugli immobili. Non sanno più come fare. Con i due ultimi governi del Pd hanno preso al balzo la rottamazione delle cartelle e il suo bis, ma le condizioni per l’accesso erano strette strette, e i problemi non erano spariti. È in quel momento che è arrivata la contestatissima rottamazione ter, a cui la famiglia Paladino...

