Il ministro Fioramonti non ha dubbi sul futuro di Eni. Riconversione totale verso le forme di energia rinnovabile. Il ministro l'ha detto a margine della 25esima Conferenza mondiale sul clima delle Nazioni Unite, la Cop25 in svolgimento a Madrid.

Per approfondire leggi anche: FIORAMONTI SE LA PRENDE COL GOVERNO

«L’Eni è una grande risorsa per il Paese se opererà una riconversione totale di tutti gli asset produttivi - ha spiegato il ministro Fioramonti - È necessaria una moratoria di tutte le nuove ricerche di fonti fossili. Ed è necessario un piano radicale che possa dimostrare in che modo l’azienda possa restare un asset strategico nel Ventunesimo secolo. Bisogna abbandonare le nuove esplorazioni di fossili. Abbiamo dieci anni per fare una riconversione spinta. Nel 2025 il petrolio dovrà essere un centesimo delle attività di Eni".