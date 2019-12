Un voltagabbana a settimana

L’ultimo caso attentamente monitorato è quello del senatore Francesco Giro, dato in predicato di passare da Forza Italia alla Lega. Berlusconiano da decenni, già sottosegretario alla cultura, da mesi le sue prese di posizione virano verso un salvinismo sfumato d'azzurro. Lui, di fronte ai retroscena che si rincorrono su un imminente ingresso a via Bellerio, ha redatto una nota l’altra sera in cui non conferma senza però smentire, ma rilanciando sull’esigenza di un centrodestra unito. Si vedrà. E poi, sempre in Forza Italia, è evidenziato il nome di Renata Polverini. Molti preventivano nel suo futuro il passaggio a Italia Viva di Renzi. In realtà, lo preventivano da mesi, ma ancora nulla. La diretta interessata, qualche giorno fa a Un Giorno da Pecora ha reagito con un canonico «mai dire mai» schermendosi dal gossip politico...

