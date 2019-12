La Manovra dei ripensamenti

Lo slittamento e la riduzione delle tasse della discordia, la Robin tax, le risorse aggiuntive per i Comuni e i vigili del Fuoco. Sono queste alcune delle modifiche alla manovra, in esame da lunedì in commissione Bilancio al Senato.

PLASTIC TAX

La tassa sulla plastica monouso, che nei piani iniziali doveva partire ad aprile con un prelievo di 1 euro al chilo sulla monouso viene ridimensionata, in base all’accordo raggiunto entrerà in vigore a luglio e verrà ridotta dell’85% rispetto alla prima versione.

SUGAR TAX

La tassa sulle bevande zuccherate da 10 centesimi al litro slitta di sei mesi, al primo ottobre, per permettere alle aziende di riformulare le loro linee produttive. Probabile anche una riduzione....

SE VUOI CONTINUARE E LEGGERE CLICCA QUI